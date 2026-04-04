Ребенку — отдельный талон: в миграционной службе разъяснили правила электронной очереди

Для каждого посетителя, независимо от возраста, необходимо оформлять отдельную запись в очереди.

В Государственной миграционной службе разъяснили правила записи в электронную очередь для получения административных услуг в отделениях службы.

В частности, для каждого человека — независимо от возраста — необходимо оформлять отдельную запись в очереди. Это касается и детей, даже если родители планируют получать услуги одновременно.

Предоставление услуг предусматривает индивидуальные процедуры для каждого заявителя: проверку документов, фотографирование, а также, при необходимости, сканирование отпечатков пальцев. Именно поэтому каждый посетитель, в том числе ребенок, должен быть зарегистрирован отдельно.

В ГМС призывают учитывать это при планировании визита, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение услуг.

