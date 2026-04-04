Дитині — окремий талон: у міграційній службі роз’яснили правила електронної черги
У Державній міграційній службі роз’яснили правила запису до електронної черги для отримання адміністративних послуг у відділеннях служби.
Зокрема, для кожної особи — незалежно від віку — необхідно оформлювати окремий запис у черзі. Це стосується і дітей, навіть якщо батьки планують отримувати послуги одночасно.
Надання послуг передбачає індивідуальні процедури для кожного заявника: перевірку документів, фотографування, а також, за потреби, сканування відбитків пальців. Саме тому кожен відвідувач, зокрема дитина, має бути зареєстрований окремо.
У ДМС закликають враховувати це під час планування візиту, щоб уникнути затримок і забезпечити своєчасне отримання послуг.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.