Дитині — окремий талон: у міграційній службі роз’яснили правила електронної черги

Для кожного відвідувача, незалежно від віку, потрібно оформлювати окремий запис у черзі.

У Державній міграційній службі роз’яснили правила запису до електронної черги для отримання адміністративних послуг у відділеннях служби.

Зокрема, для кожної особи — незалежно від віку — необхідно оформлювати окремий запис у черзі. Це стосується і дітей, навіть якщо батьки планують отримувати послуги одночасно.

Надання послуг передбачає індивідуальні процедури для кожного заявника: перевірку документів, фотографування, а також, за потреби, сканування відбитків пальців. Саме тому кожен відвідувач, зокрема дитина, має бути зареєстрований окремо.

У ДМС закликають враховувати це під час планування візиту, щоб уникнути затримок і забезпечити своєчасне отримання послуг.

