В Сумах раскрыли хостел для интимных услуг и попытку вербовки 16-летней сироты

50-летняя женщина вербовала несовершеннолетнюю девушку, обещая ей жилье и деньги.

В Сумах правоохранители раскрыли хостел для интимных услуг и попытку вербовки 16-летней сироты для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В частности, была разоблачена 50-летняя женщина, которая организовала место разврата в одном из хостелов и привлекала клиентов через интернет. Подозреваемая сама предоставляла интимные услуги и втягивала других женщин. Стоимость составляла около 6000 гривен в час.

Кроме того, злоумышленница пыталась втянуть в проституцию 16-летнюю девушку-сироту, обещая ей жилье и стабильный доход. Правоохранители своевременно вмешались и предотвратили сексуальную эксплуатацию ребенка.

На данный момент фигурантку дела задержали. Во время обыска изъяли деньги, интимные аксессуары, контрацептивы, а также предметы, похожие на патроны, и магазины к автомату. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

