У Сумах викрили хостел для інтимних послуг і спробу вербування 16-річної сироти

50-річна жінка вербувала неповнолітню дівчину за обіцянку житла та грошей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Сумах правоохоронці викрили хостел для інтимних послуг та спробу вербування 16-річної сироти для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, було викрито 50-річну жінку, яка організувала місце розпусти в одному з хостелів та залучала клієнтів через інтернет. Підозрювана надавала інтимні послуги сама і втягувала інших жінок. Вартість становила близько 6000 гривень за годину.

Крім того, зловмисниця намагалася втягнути у проституцію 16-річну дівчину-сироту, обіцяючи їй житло та стабільний дохід. Правоохоронці вчасно втрутилися та запобігли сексуальній експлуатації дитини.

Наразі фігурантку справи затримано. Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви, а також предмети, схожі на патрони, і магазини до автомата. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.