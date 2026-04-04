Незаконные вырубки более чем на 18 млн грн: в Черновицкой области объявили подозрения лесникам

Правоохранители сообщили о подозрении двум мастерам леса, из-за халатности которых окружающей среде нанесен ущерб более чем на 18 млн грн.

В Черновицкой области двум мастерам леса сообщили о подозрении в служебной халатности, повлёкшей многомиллионный ущерб окружающей среде.

По данным Специализированной экологической прокуратуры, должностные лица Чорнивского лесничества Черновицкого надлесничества филиала «Подольский лесной офис» ГП «Леса Украины» не обеспечили надлежащий контроль за рубками, что привело к системным незаконным вырубкам в 2024–2025 годах.

Следствие установило, что один из подозреваемых, 59-летний мастер леса, в период с января по сентябрь 2025 года допустил незаконную вырубку 60 деревьев. Кроме того, во время официальных рубок в 2024–2025 годах дополнительно было срублено ещё 63 дерева, которые не были предусмотрены для заготовки и не имели соответствующей маркировки.

Всего по этим эпизодам незаконно уничтожено более 120 деревьев, а ущерб окружающей среде превышает 12,3 млн грн.

Другой подозреваемый, 20-летний мастер леса, также не обеспечил должного контроля на закреплённых участках. В результате с марта по октябрь 2025 года во время проходной рубки незаконно вырубили 36 деревьев, которые не входили в материалы отвода и не были промаркированы.

Ущерб по этому эпизоду составляет более 6,6 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также о наложении ареста на их имущество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

