Незаконные вырубки более чем на 18 млн грн: в Черновицкой области объявили подозрения лесникам

21:06, 4 апреля 2026
Правоохранители сообщили о подозрении двум мастерам леса, из-за халатности которых окружающей среде нанесен ущерб более чем на 18 млн грн.
В Черновицкой области двум мастерам леса сообщили о подозрении в служебной халатности, повлёкшей многомиллионный ущерб окружающей среде.

По данным Специализированной экологической прокуратуры, должностные лица Чорнивского лесничества Черновицкого надлесничества филиала «Подольский лесной офис» ГП «Леса Украины» не обеспечили надлежащий контроль за рубками, что привело к системным незаконным вырубкам в 2024–2025 годах.

Следствие установило, что один из подозреваемых, 59-летний мастер леса, в период с января по сентябрь 2025 года допустил незаконную вырубку 60 деревьев. Кроме того, во время официальных рубок в 2024–2025 годах дополнительно было срублено ещё 63 дерева, которые не были предусмотрены для заготовки и не имели соответствующей маркировки.

Всего по этим эпизодам незаконно уничтожено более 120 деревьев, а ущерб окружающей среде превышает 12,3 млн грн.

Другой подозреваемый, 20-летний мастер леса, также не обеспечил должного контроля на закреплённых участках. В результате с марта по октябрь 2025 года во время проходной рубки незаконно вырубили 36 деревьев, которые не входили в материалы отвода и не были промаркированы.

Ущерб по этому эпизоду составляет более 6,6 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также о наложении ареста на их имущество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

