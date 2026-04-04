  1. В Україні

Незаконні вирубки на понад 18 млн грн: у Чернівецькій області оголосили підозри лісникам

21:06, 4 квітня 2026
Правоохоронці повідомили про підозру двом майстрам лісу, через недбалість яких довкіллю завдано збитків на понад 18 млн грн.
фото: прокуратура
У Чернівецькій області двом майстрам лісу повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків довкіллю.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, посадовці Чорнівського лісництва Чернівецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» не забезпечили належного контролю за рубками, що спричинило системні незаконні вирубки у 2024–2025 роках.

Слідство встановило, що один із підозрюваних, 59-річний майстер лісу, у період із січня по вересень 2025 року допустив незаконну вирубку 60 дерев. Крім того, під час офіційних рубок у 2024–2025 роках було додатково зрубано ще 63 дерева, які не були передбачені для заготівлі та не мали відповідного маркування.

Загалом за цими епізодами незаконно знищено понад 120 дерев, а збитки довкіллю перевищують 12,3 млн грн.

Інший підозрюваний, 20-річний майстер лісу, також не забезпечив належного контролю на закріплених ділянках. Унаслідок цього з березня по жовтень 2025 року під час прохідної рубки незаконно зрубали 36 дерев, які не входили до матеріалів відведення та не були промарковані.

Збитки за цим епізодом становлять понад 6,6 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і накладення арешту на їхнє майно. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

прокуратура Чернівецька область підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

