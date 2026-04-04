Незаконні вирубки на понад 18 млн грн: у Чернівецькій області оголосили підозри лісникам

Правоохоронці повідомили про підозру двом майстрам лісу, через недбалість яких довкіллю завдано збитків на понад 18 млн грн.

У Чернівецькій області двом майстрам лісу повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків довкіллю.

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, посадовці Чорнівського лісництва Чернівецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» не забезпечили належного контролю за рубками, що спричинило системні незаконні вирубки у 2024–2025 роках.

Слідство встановило, що один із підозрюваних, 59-річний майстер лісу, у період із січня по вересень 2025 року допустив незаконну вирубку 60 дерев. Крім того, під час офіційних рубок у 2024–2025 роках було додатково зрубано ще 63 дерева, які не були передбачені для заготівлі та не мали відповідного маркування.

Загалом за цими епізодами незаконно знищено понад 120 дерев, а збитки довкіллю перевищують 12,3 млн грн.

Інший підозрюваний, 20-річний майстер лісу, також не забезпечив належного контролю на закріплених ділянках. Унаслідок цього з березня по жовтень 2025 року під час прохідної рубки незаконно зрубали 36 дерев, які не входили до матеріалів відведення та не були промарковані.

Збитки за цим епізодом становлять понад 6,6 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і накладення арешту на їхнє майно. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

