Зеленский заявил, что Эрдоган предложил переговоры в Стамбуле и подтвердил готовность к встрече с РФ на уровне лидеров

Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с РФ и встречах лидеров в любом формате после предложения Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией и открыта для встречи лидеров в любом формате. Об этом он сказал журналистам после разговора с Эрдоганом в Стамбуле.

По словам Президента, во время разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом он предложил провести переговоры Украины и РФ в Стамбуле.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова приехать и участвовать, в том числе на уровне лидеров.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил о результатах состоявшейся в Стамбуле встречи с Эрдоганом.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Он отметил важность совместных и скоординированных действий по усилению защиты жизни людей и повышению безопасности в мире.

