Зеленський заявив, що Ердоган запропонував переговори у Стамбулі та підтвердив готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів

Володимир Зеленський заявив про готовність до мирних переговорів із РФ і зустрічі лідерів у будь-якому форматі після пропозиції Реджепа Таїпа Ердогана провести перемовини у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів із Росією та відкрита до зустрічі лідерів у будь-якому форматі. Про це він сказав журналістам після розмови з Ердоганом у Стамбулі.

За словами Президента, під час розмови з Реджепом Тайїпом Ердоганом, він запропонував провести перемовини України та РФ у Стамбулі.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова приїхати та брати участь, зокрема на рівні лідерів.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини, а також ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Він наголосив на важливості спільних і скоординованих дій для посилення захисту життя людей і підвищення безпеки у світі.

