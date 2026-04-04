Зеленський заявив, що Ердоган запропонував переговори у Стамбулі та підтвердив готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів із Росією та відкрита до зустрічі лідерів у будь-якому форматі. Про це він сказав журналістам після розмови з Ердоганом у Стамбулі.
За словами Президента, під час розмови з Реджепом Тайїпом Ердоганом, він запропонував провести перемовини України та РФ у Стамбулі.
Зеленський наголосив, що українська сторона готова приїхати та брати участь, зокрема на рівні лідерів.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Ердоганом, яка відбулася у Стамбулі.
За його словами, під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини, а також ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Він наголосив на важливості спільних і скоординованих дій для посилення захисту життя людей і підвищення безпеки у світі.
