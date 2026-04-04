Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом: Домовилися про нові кроки співробітництва у сфері безпеки

Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом вони обговорили безпекову ситуацію у світі, домовилися про посилення співпраці та розглянули спільні енергетичні проєкти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбулася у Стамбулі 4 квітня.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини, а також ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Він наголосив на важливості спільних і скоординованих дій для посилення захисту життя людей і підвищення безпеки у світі.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися про нові кроки у сфері безпекового співробітництва. Зокрема, йдеться про підтримку Туреччини з боку України через експертизу, технології та досвід. Найближчими днями команди мають узгодити всі деталі співпраці.

Крім того, за словами Президента, обговорювалися практичні кроки для реалізації спільних проєктів у сфері газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Володимир Зеленський поділився деталями контактів з американською командою. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Президент також висловив вдячність Туреччині за послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності України та підкреслив важливість подальшої тісної співпраці між країнами.

