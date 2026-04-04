  В Україні

Зеленський за підсумками зустрічі з Ердоганом: Домовилися про нові кроки співробітництва у сфері безпеки

19:18, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом вони обговорили безпекову ситуацію у світі, домовилися про посилення співпраці та розглянули спільні енергетичні проєкти.
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбулася у Стамбулі 4 квітня. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, під час переговорів сторони обговорили двосторонні відносини, а також ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Він наголосив на важливості спільних і скоординованих дій для посилення захисту життя людей і підвищення безпеки у світі.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися про нові кроки у сфері безпекового співробітництва. Зокрема, йдеться про підтримку Туреччини з боку України через експертизу, технології та досвід. Найближчими днями команди мають узгодити всі деталі співпраці.

Крім того, за словами Президента, обговорювалися практичні кроки для реалізації спільних проєктів у сфері газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Володимир Зеленський поділився деталями контактів з американською командою. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. 

Президент також висловив вдячність Туреччині за послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності України та підкреслив важливість подальшої тісної співпраці між країнами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]