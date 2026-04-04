Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом: Договорились о новых шагах сотрудничества в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в Стамбуле 4 апреля.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Он отметил важность совместных и скоординированных действий по усилению защиты жизни людей и повышению безопасности в мире.

Зеленский отметил, что стороны договорились о новых шагах в сфере сотрудничества по безопасности. В частности, речь идет о поддержке Турции со стороны Украины через экспертизу, технологии и опыт. В ближайшие дни команды должны согласовать все детали сотрудничества.

Кроме того, по словам Президента, обсуждались практические шаги по реализации совместных проектов в сфере газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Владимир Зеленский поделился деталями контактов с американской командой. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция готова играть важную роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент также поблагодарил Турцию за последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность дальнейшего тесного сотрудничества между странами.

