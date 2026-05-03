Помилка в транспортному податку: скільки часу має податкова на перерахунок

07:18, 3 травня 2026
Податкова проводить звірку за заявою платника та перераховує суму протягом 10 робочих днів.
Контролюючий орган зобов’язаний провести перерахунок суми транспортного податку протягом десяти робочих днів, якщо платник виявив розбіжності у нарахуваннях і підтвердив їх документами.

Йдеться про випадки, коли дані у податковому повідомленні-рішенні не збігаються з інформацією, яку надає власник авто. Для уточнення платник має подати заяву до податкової за місцем реєстрації та надати оригінали документів.

Звірка проводиться, зокрема, щодо:

  • об’єктів оподаткування (транспортних засобів у власності);
  • ставки податку;
  • нарахованої суми.

Якщо податкова підтверджує розбіжності — вона здійснює перерахунок протягом 10 робочих днів і надсилає нове податкове повідомлення-рішення. Попередній документ у такому разі автоматично скасовується.

Підставою для цього є наказ Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року № 5, який регулює порядок обліку податків і зборів, вказують у ДПС.

