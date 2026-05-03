Помилка в транспортному податку: скільки часу має податкова на перерахунок
Контролюючий орган зобов’язаний провести перерахунок суми транспортного податку протягом десяти робочих днів, якщо платник виявив розбіжності у нарахуваннях і підтвердив їх документами.
Йдеться про випадки, коли дані у податковому повідомленні-рішенні не збігаються з інформацією, яку надає власник авто. Для уточнення платник має подати заяву до податкової за місцем реєстрації та надати оригінали документів.
Звірка проводиться, зокрема, щодо:
- об’єктів оподаткування (транспортних засобів у власності);
- ставки податку;
- нарахованої суми.
Якщо податкова підтверджує розбіжності — вона здійснює перерахунок протягом 10 робочих днів і надсилає нове податкове повідомлення-рішення. Попередній документ у такому разі автоматично скасовується.
Підставою для цього є наказ Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року № 5, який регулює порядок обліку податків і зборів, вказують у ДПС.
