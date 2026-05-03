Ошибка в транспортном налоге: сколько времени у налоговой на перерасчет

Контролирующий орган обязан провести перерасчет суммы транспортного налога в течение десяти рабочих дней, если плательщик выявил расхождения в начислениях и подтвердил их документами.

Речь идет о случаях, когда данные в налоговом уведомлении-решении не совпадают с информацией, которую предоставляет владелец авто. Для уточнения плательщик должен подать заявление в налоговый орган по месту регистрации и предоставить оригиналы документов.

Сверка проводится, в частности, по:

объектам налогообложения (транспортным средствам в собственности);

ставке налога;

начисленной сумме.

Если налоговый орган подтверждает расхождения — он осуществляет перерасчет в течение 10 рабочих дней и направляет новое налоговое уведомление-решение. Предыдущий документ в таком случае автоматически отменяется.

Основанием для этого является приказ Министерства финансов Украины от 12 января 2021 года № 5, который регулирует порядок учета налогов и сборов, указывают в ДПС.

