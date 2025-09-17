У Києві рятувальники ДСНС зняли квадробера з паркану – відео

Чоловік в окулярах та костюмі тварини поводився, як кіт, поки рятувальники намагалися його зняти з паркану.

У Києві працівники ДСНС провели незвичайну рятувальну операцію, знявши квадробера — чоловіка в костюмі тварини — із високого паркану. В мережі жартують: «Раніше котів з дерев знімали, тепер квадроберів з парканів…».

На відео видно, що чоловік в окулярах та в костюмі тварини сидить на високому паркані і відмахується від рятувальника, який підіймається до нього по драбині.

