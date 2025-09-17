В Киеве спасатели ГСЧС сняли квадробера с забора – видео

Мужчина в очках и костюме животного вел себя как кот, пока спасатели пытались его снять с забора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве сотрудники ГСЧС провели необычную спасательную операцию, сняв квадробера – мужчину в костюме животного – с высокого забора. В сети шутят: «Раньше кошек с деревьев снимали, теперь квадроберов с заборов…».

На видео видно, что мужчина в очках и в костюме животного сидит на высоком заборе и отмахивается от спасателя, который поднимается к нему по лестнице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.