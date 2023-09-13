Отключение в Крыму интернета Starlink: Маск прикрылся санкциями

Илон Маск заявил, что мог бы подключить Starlink по указанию Белого дома.

Источник фото: BBC

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что причиной отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном Крыму стали санкции, введенные против россии. Об этом он сказал во время технологической конференции All-In Summit.

«Причина, по которой его (Starlink - ред.) выключили на самом деле интересная, потому что США ввели санкции против рф и нам фактически не разрешено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США», – заявил основатель SpaceX.

По его словам, Украина не предупреждала, что ей необходима связь в регионе Крыма. А запрос на восстановление интернета поступил «посреди ночи». Однако SpaceX отказала Украине в этом запросе и сравнил запрос на включение связи в Крыму с атакой типа «Перл-Харбор» (атака японцев на американские силы на военно-морской базе в Перл-Харборе в 1941 году).

Однако миллиардер отметил, что подключил бы Starlink по указанию Белого дома.

Напомним, сеть Starlink перестала работать через полчаса после атаки на Крым.

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