В Киеве с 1 ноября скорость движения по городу ограничивается до 50 километров в час

В Киеве демонтируют 105 дорожных знаков, что позволяли двигаться со скоростью до 80 км/ч в весенне-летний период на восьми участках улично-дорожной сети столицы. С 1 ноября скорость движения по дорогам столицы ограничивается до 50 километров в час.
Это касается участков:
Как пишут в КГГА, при проведении работ возможно кратковременное частичное ограничение движения по указанным улицам.
В то же время, внимание водителей обращают на то, что на улицах, возле которых расположены школы и детские садики с выходом на дорогу, скорость ограничена до 30 км/ч. Также ограничения скорости действуют на участках дорог, где производятся ремонтные работы.
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