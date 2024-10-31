В Киеве с 1 ноября скорость движения по городу ограничивается до 50 километров в час

Специалисты демонтируют 105 дорожных знаков, позволявших двигаться со скоростью до 80 км/ч в весенне-летний период.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве демонтируют 105 дорожных знаков, что позволяли двигаться со скоростью до 80 км/ч в весенне-летний период на восьми участках улично-дорожной сети столицы. С 1 ноября скорость движения по дорогам столицы ограничивается до 50 километров в час.

Это касается участков:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Надднепрянское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).

Как пишут в КГГА, при проведении работ возможно кратковременное частичное ограничение движения по указанным улицам.

В то же время, внимание водителей обращают на то, что на улицах, возле которых расположены школы и детские садики с выходом на дорогу, скорость ограничена до 30 км/ч. Также ограничения скорости действуют на участках дорог, где производятся ремонтные работы.

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