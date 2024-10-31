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У Києві з 1 листопада швидкість руху містом обмежується до 50 кілометрів на годину

22:00, 31 жовтня 2024
Фахівці демонтують 105 дорожніх знаків, що дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год у весняно-літній період.
У Києві з 1 листопада швидкість руху містом обмежується до 50 кілометрів на годину
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У Києві демонтують 105 дорожніх знаків, що дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год у весняно-літній період на восьми ділянках вулично-дорожньої мережі столиці. З 1 листопада швидкість руху дорогами столиці обмежується до 50 кілометрів на годину.

Це стосується ділянок:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Як пишуть у КМДА, при проведенні робіт можливе короткочасне часткове обмеження руху на зазначених вулицях.

Водночас, увагу водіїв звертають на те, що на вулицях, біля яких розташовані школи та дитячі садочки з виходом на дорогу, швидкість обмежена до 30 км/год. Також обмеження швидкості діють на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи.

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Київ

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