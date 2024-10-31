У Києві з 1 листопада швидкість руху містом обмежується до 50 кілометрів на годину

У Києві демонтують 105 дорожніх знаків, що дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год у весняно-літній період на восьми ділянках вулично-дорожньої мережі столиці. З 1 листопада швидкість руху дорогами столиці обмежується до 50 кілометрів на годину.
Це стосується ділянок:
Як пишуть у КМДА, при проведенні робіт можливе короткочасне часткове обмеження руху на зазначених вулицях.
Водночас, увагу водіїв звертають на те, що на вулицях, біля яких розташовані школи та дитячі садочки з виходом на дорогу, швидкість обмежена до 30 км/год. Також обмеження швидкості діють на ділянках доріг, де проводяться ремонтні роботи.
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