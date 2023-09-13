Вимкнення в Криму інтернету Starlink: Маск прикрився санкціями

Ілон Маск заявив, що міг би підключити Starlink за вказівки Білого дому.

Джерело фото: BBC

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що причиною вимкнення супутникового інтернету Starlink в тимчасово окупованому Криму стали санкції, введені проти росії. Про це він сказав під час технологічної конференції All-In Summit.

«Причина, по якій його (Starlink - ред.) вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти рф і нам фактично не дозволено... це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни без схвалення уряду США», – заявив засновник SpaceX.

За його словами, Україна не попереджала, що їй необхідний зв'язок у регіоні Криму. А запит на відновлення інтернету надійшов «посеред ночі». Проте SpaceX відмовила Україні в цьому запиті та порівняв запит на включення зв'язку в Криму з атакою типу «Перл-Гарбор» (атака японців на американські сили на військово-морській базі в Перл-Гарборі в 1941 році).

Однак мільярдер зазначив, що підключив би Starlink за вказівки Білого дому.

Нагадаємо, мережа Starlink перестала працювати через півгодини після атаки на Крим.

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