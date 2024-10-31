На Хмельниччині судитимуть директора підприємства за ухилення від сплати податків на понад 4 млн грн

Чоловік не сплатив до бюджету податок на прибуток у сумі понад 4 млн грн.

На Хмельниччині судитимуть директора одного з підприємств області за фактом умисного ухилення від сплати податків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік не задекларував податкові зобов’язання та не сплатив до бюджету податок на прибуток у сумі понад 4 млн грн.

Після відмови ДПС у Хмельницькій області у підтвердженні спеціального податкового статусу платника єдиного податку четвертої групи, який надає відповідні пільги, він не подавав податкові декларації з податку на прибуток підприємства.

Під час досудового розслідування усі заподіяні збитки суб’єктом господарювання відшкодовано.

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