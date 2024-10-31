В Хмельницкой области будут судить директора предприятия за уклонение от уплаты налогов более чем на 4 млн грн

Мужчина не заплатил в бюджет налог на прибыль в сумме более 4 млн грн.

В Хмельницкой области будут судить директора одного из предприятий области по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина не задекларировал налоговые обязательства и не уплатил в бюджет налог на прибыль в сумме более 4 млн. грн.

После отказа ГНС ​​в Хмельницкой области в подтверждении специального налогового статуса плательщика единого налога четвертой группы, предоставляющего соответствующие льготы, он не подавал налоговые декларации по налогу на прибыль предприятия.

В ходе досудебного расследования все причиненные убытки субъектом хозяйствования возмещены.

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