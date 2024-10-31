На Франківщині діти отруїлися чадним газом – вони у лікарні

У ДСНС зазначають, що ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення.

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В Івано-Франківську 3 дітей отруїлися чадним газом. Як повідомили у ДСНС України, серед постраждалих діти віком 4, 12 та 13 років.

«Всі вони госпіталізовані до лікарні. Ймовірна причина отруєння – несправність пічного опалення», – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що на Тернопільщині восьмеро дітей і один дорослий отруїлися дикими грибами. Семеро з дітей – з однієї сім’ї, ще одна дитина гостювала в родині. З усіх госпіталізованих лише однорічна дитина перебувала у задовільному стані, решта – у важкому, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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