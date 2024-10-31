У ДПС зазначають, що за окремих обставин у власника об’єкта нерухомості – будівлі критого ринку виникають податкові зобов’язання зі справляння податку на нерухоме майно.

ілюстративне фото, джерело: Чортківська міська рада

Податкова служба пояснює, чи є будівлі критого ринку та приміщення у ньому обʼєктами податку на нерухомість.

Не є об’єктом оподаткування у разі одночасного дотримання умов:

реєстрації власника об’єкта нерухомості як суб’єкта господарювання, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;

створення та розміщення об’єкта нерухомості на спеціально відведеній для функціонування ринку за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці;

на території ринку проводиться діяльність cуб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу.

За інших обставин у власника об’єкта нерухомості – будівлі критого ринку виникають податкові зобов’язання зі справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах.

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