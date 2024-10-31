В ГНС отмечают, что при отдельных обстоятельствах у собственника объекта недвижимости – здания крытого рынка возникают налоговые обязательства по взиманию налога на недвижимое имущество.

иллюстративное фото, источник: Чортковский городской совет

Налоговая служба объясняет, являются ли здания крытого рынка и помещения на нем объектами налога на недвижимость.

Не являются объектом налогообложения при одновременном соблюдении условий:

регистрации владельца объекта недвижимости как субъекта хозяйствования, функциональными обязанностями которого является предоставление услуг и создание для продавцов и покупателей надлежащих условий в процессе купли-продажи товаров по ценам, складывающимся в зависимости от спроса и предложений;

создании и размещении объекта недвижимости на специально отведенном для функционирования рынка по решению местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления земельном участке;

на территории рынка проводится деятельность субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса.

При других обстоятельствах у собственника объекта недвижимости – здания крытого рынка возникают налоговые обязательства по взиманию налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на общих основаниях.

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