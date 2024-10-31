На Франковщине дети отравились угарным газом – они в больнице

В ГСЧС отмечают, что вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

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В Ивано-Франковске 3 детей отравились угарным газом. Как сообщили в ГСЧС Украины, среди пострадавших дети 4, 12 и 13 лет.

«Все они госпитализированы в больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления», – говорится в сообщении.

Также стало известно, что на Тернопольщине восемь детей и один взрослый отравились дикими грибами. Семь из детей – из одной семьи, еще один ребенок гостил в семье. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные – в тяжелом, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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