ЕС продлил часть санкций против рф еще на три года

Санкции направлены против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире.

В понедельник, 4 декабря, ЕС продлил часть санкций против рф за нарушение прав человека. Об этом сообщил официальный сайт Совета ЕС.

«Сегодня Совет продлил глобальный режим санкций ЕС в сфере прав человека, направленный против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире», - сказано в сообщении.

Санкции продлили на три года, до 8 декабря 2026 года. Действующие ограничительные меры будут и дальше пересматриваться ежегодно.

Ограничения распространяются на 67 физических и юридических лиц и 20 юридических лиц. На тех, на кого распространяются ограничительные меры, распространяется запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов. Также физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства лицам, которые занесены в список.

Ранее сообщалось, что Швейцария объявила о замораживании финансовых активов россиян на сумму примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков (около 8,81 миллиарда долларов), что является следствием санкций, введенных против рф из-за вторжения в Украину.

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