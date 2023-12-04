Украина начала консультации с Евросоюзом по гарантиям безопасности

Украину в консультациях по гарантиям безопасности представлял заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, а Евросоюз - заместитель председателя дипломатии ЕС Шарль Фриз

Фото: president.gov.ua

Украина и ЕС провели первый раунд консультаций по коллективным гарантиям безопасности. В нем приняли участие заместитель председателя дипломатии ЕС Шарль Фриз и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает официальный сайт Главы государства.

Эти консультации прошли в развитие Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

«Предстоящее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины», – отметил Игорь Жовква.

В ходе консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на безопасно-оборонном сегменте.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил весомый вклад Евросоюза в укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства, в частности, путем поддержки Вооруженных Сил Украины через Европейский фонд мира и деятельность Миссии ЕС по военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов предоставить Украине долгосрочные гарантии в сфере безопасности.

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