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В Японии закроют популярный вид на гору Фудзи из-за туристов: что известно

19:28, 26 апреля 2024
Все потому, что иностранные туристы, количество которых постоянно растет, нарушают правила и сорят.
В Японии закроют популярный вид на гору Фудзи из-за туристов: что известно
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В Японии закроют популярный вид на гору Фудзи из-за чрезмерного наплыва туристов. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в городке Фудзи-Кавагутико установят барьер, чтобы закрыть вид на гору Фудзи. Все потому, что иностранные туристы, количество которых постоянно растет, нарушают правила и сорят.

Строительство 20-метровой изгороди высотой 2,5 метра начнут уже на следующей неделе. Местные власти объясняют, что популярное место для фотографий закроют, потому что в погоне за идеальным кадром туристы сорят и нарушают правила дорожного движения. Иногда даже вылезают на крышу стоматологической клиники по соседству, чем беспокоят ее владельцев.

Гору можно сфотографировать со многих мест курортного городка Фудзи-Кавагутико. Однако самая популярная локация для фото – возле магазина Lawson, ведь сразу за ним открывается красивый вид на вулкан.

Местные жители жалуются, что туристы переполняют улицы перед магазином, игнорируют замечания правоохранителей и дорожные знаки, поэтому строительство защитного барьера — последнее мероприятие, чтобы остановить их. Барьер будет существовать, пока ситуация с туристами не улучшится.

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