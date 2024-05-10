OpenAI планирует анонсировать поисковик на основе искусственного интеллекта – конкурента Google

Анонс может состояться на следующей неделе.

Источник фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Компания OpenAI планирует анонсировать свой поисковик на основе искусственного интеллекта в понедельник, 13 мая, повышая ставки в конкурентной борьбе с Google. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ранее в СМИ сообщалось о работе OpenAI над собственным поисковиком, который потенциально может конкурировать с Google и Perplexity.

Поисковый продукт OpenAI является расширением флагманского продукта ChatGPT и позволяет ChatGPT получать информацию напрямую из интернета.

В издании пишут, что обозреватели уже давно называют ChatGPT альтернативой сбору информации в интернете, хотя ему трудно предоставлять точную информацию в режиме реального времени. Ранее OpenAI интегрировала его с Bing от Microsoft для платных подписчиков.

Как отмечается, стартап Perplexity, оцениваемый в 1 млрд долларов, был основан бывшим исследователем OpenAI и приобрел популярность благодаря интерфейсу поиска на основе ИИ, который показывает цитаты в результатах и изображениях, а также текст в ответах. Согласно январской публикации в блоге стартапа, он имеет 10 млн активных пользователей ежемесячно.

Также «Reuters» пишет, что предыдущая попытка внести в ChatGPT обновленную и реальную информацию, так называемые плагины ChatGPT, была прекращена в апреле, согласно сообщению справочного центра на сайте OpenAI.

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