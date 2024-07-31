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Meta выплатит штату Техас $1,4 миллиарда за незаконное использование функции распознавания лиц

14:46, 31 июля 2024
Иск стал первым крупным делом, возбужденным в соответствии с законом штата о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который был принят еще в 2009 году.
Meta выплатит штату Техас $1,4 миллиарда за незаконное использование функции распознавания лиц
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Компания Meta выплатит $1,4 миллиарда американскому штату Техас, чтобы урегулировать судебный иск с обвинениями компании в незаконном использовании технологии распознавания лиц. Об этом говорится на сайте генерального прокурора штата Кена Пакстона, передает Engadget.

Указывается, что иск подан в 2022 году.

Он стал первым крупным делом, возбужденным в соответствии с законом штата о захвате или использовании биометрических идентификаторов, который был принят еще в 2009 году. Закон предусматривает штраф до $25 тысяч за каждое нарушение, и Техас обвинил Meta в нарушении закона «миллиард раз».

Все из-за функции Meta «Предложения по тэгам», которую запустили в 2011 году в Фейсбук. Она распознает лицо и самостоятельно тегает людей на фото, сопоставляя только что загруженные снимки с фотографиями, которые уже были обозначены в другом месте.

В иске указывается, что Мета автоматически включила эту функцию для всех техасцев, не объясняя, как она работает. Без их известная компания более 10 лет использовала функцию распознавания лиц, хотя техническое законодательство запрещает компаниям собирать биометрические данные жителей без их согласия.

Только через два года после подачи иска Техас заключил мировое соглашение с компанией Meta. Компания выплатит штату $1,4 миллиарда в течение пяти лет. Это соглашение стало самым большим финансовым урегулированием, когда-либо выплачивавшим одному штату.

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