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УПК Украины не предусматривает обязанности воспроизвести в следственном эксперименте все условия, которые существовали на время совершения деяния – ВС

13:34, 31 июля 2024
Суд указал, что положение статьи 240 УПК Украины не предусматривает обязанности воспроизвести все условия, которые существовали на время происшествия, а требует лишь моделирования условий, приближенных к тем, которые существовали на момент происшествия и являются важными для цели эксперимента.
УПК Украины не предусматривает обязанности воспроизвести в следственном эксперименте все условия, которые существовали на время совершения деяния – ВС
Фото иллюстративное
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда указал, что Уголовный процессуальный кодекс не требует от следователя проводить следственный эксперимент исключительно на месте происшествия уголовного правонарушения с воспроизводством всех условий, существовавших на момент совершения деяния.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що суд першої інстанції безпідставно визнав неналежними й недопустимими доказами висновки судово-медичних експертиз, якими встановлено кількість ударів та розмежування ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також слідчі експерименти за участю потерпілих.

Як вбачається з матеріалів справи, визнаючи протоколи слідчих експериментів за участю потерпілих недопустимими доказами, місцевий суд послався на те, що вони не відповідають вимогам ст. 240 КПК України, оскільки в них не відтворена обстановка, обставини та дії, зокрема вони були проведені не на межі присадибних ділянок, а в домогосподарстві потерпілих і в дощову погоду. Суд апеляційної інстанції не проаналізував оспорюваних прокурором висновків суду першої інстанції щодо недопустимості результатів проведених слідчих експериментів, а лише погодився із застосуванням місцевим судом доктрини «плодів отруєного дерева» щодо похідних від цієї слідчої дії доказів, у тому числі проведених у справі судово-медичних експертиз.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду, ККС ВС вказав, що положення ст. 240 КПК України не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту, що й було зроблено під час проведення експериментів. При цьому відповідно до даних слідчих експериментів за участю понятих потерпілі на статистах показали, які дії щодо них вчиняв обвинувачений, і спосіб та механізм завдання ударів.

Постанова ККС ВС від 2 липня 2024 року у справі № 303/5115/15-к (провадження № 51-206км24).

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