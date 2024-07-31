Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КПК України не передбачає обов’язку відтворити у слідчому експерименті всі умови, які існували на час вчинення діяння – ВС

13:34, 31 липня 2024
Суд вказав, що положення статті 240 КПК України не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту.
КПК України не передбачає обов’язку відтворити у слідчому експерименті всі умови, які існували на час вчинення діяння – ВС
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що Кримінальний процесуальний кодекс не вимагає від слідчого проводити слідчий експеримент виключно на місці події кримінального правопорушення з відтворенням усіх умов, які існували на час вчинення діяння.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що суд першої інстанції безпідставно визнав неналежними й недопустимими доказами висновки судово-медичних експертиз, якими встановлено кількість ударів та розмежування ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також слідчі експерименти за участю потерпілих.

Як вбачається з матеріалів справи, визнаючи протоколи слідчих експериментів за участю потерпілих недопустимими доказами, місцевий суд послався на те, що вони не відповідають вимогам ст. 240 КПК України, оскільки в них не відтворена обстановка, обставини та дії, зокрема вони були проведені не на межі присадибних ділянок, а в домогосподарстві потерпілих і в дощову погоду. Суд апеляційної інстанції не проаналізував оспорюваних прокурором висновків суду першої інстанції щодо недопустимості результатів проведених слідчих експериментів, а лише погодився із застосуванням місцевим судом доктрини «плодів отруєного дерева» щодо похідних від цієї слідчої дії доказів, у тому числі проведених у справі судово-медичних експертиз.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду, ККС ВС вказав, що положення ст. 240 КПК України не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту, що й було зроблено під час проведення експериментів. При цьому відповідно до даних слідчих експериментів за участю понятих потерпілі на статистах показали, які дії щодо них вчиняв обвинувачений, і спосіб та механізм завдання ударів.

Постанова ККС ВС від 2 липня 2024 року у справі № 303/5115/15-к (провадження № 51-206км24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи може роботодавець звільнити працівницю, яка не ходить на роботу, посилаючись на цькування

Жінка подала позов на роботодавця і вказувала, що на час її звільнення у провадженні суду вже перебувала справа щодо визнання факту мобінгу з його боку.

Якщо позичальник вважає відмову банку від надання йому кредиту необґрунтованою, він має право вимагати відшкодування збитків, а не реального виконання зобов’язання – Верховний Суд

Банк припинив видавати кредит у зв’язку з розпорядженням НБУ, яким рекомендовано банкам відмовитися від укладення договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов’язань, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів та нейтралізації впливу фінансової кризи.

Суд розглянув позов про блокування зарплатної картки працівника телемарафону за несплату штрафу, накладеного ТЦК

Зарплатну картку чоловіка було заблоковано внаслідок несплати штрафу ТЦК за порушення правил військового обліку, але він вважав, що має право на бронювання, бо є працівником телемарафону.

Суд вказав, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику

Суд скасував штраф ТЦК, вказавши, що попередньо ТЦК мав довести до відома військовозобов`язаного виклик

Сергій Марченко відповів, чи є серед тримачів боргу України колишні українські топ-чиновники

Щодо можливої наявності серед тримачів суверенного боргу вітчизняних екс-топчиновників – я не виключаю таку можливість, - міністр фінансів Сергій Марченко

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області