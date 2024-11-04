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Грузинская оппозиция начала митинг возле парламента - на протестах засветилась Грета Тунберг, фото

20:10, 4 ноября 2024
В Тбилиси стартовала акция протеста против результатов парламентских выборов.
Грузинская оппозиция начала митинг возле парламента - на протестах засветилась Грета Тунберг, фото
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В центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит масштабный митинг оппозиции. Как известно, противники правящей партии отказались признавать результаты голосования. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Инициативу по проведению митингов также поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. В то же время в руководящей партии "Грузинская мечта", победившей на выборах, отмечают, что такие акции могут привести к столкновениям с полицией.

Организаторами акции выступили оппозиционные объединения "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия". Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.

В руках протестующих были плакаты "Проснись Грузия", а также флаги Грузии, ЕС и Украины.

На акциях засветилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Фото: Суспільне та Ехо Кавказа

Напомним, что в Грузии прошли парламентские выборы. ЦИК признал победителем правящую партию "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

В Грузии начали расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах.

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