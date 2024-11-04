Кандидатов на должности судей апелляционных судов ждут на когнитивное тестирование 5 ноября

Тестирования на когнитивные способности в апелляционные суды 4 ноября уже не будет – группу кандидатов, у которых возникли проблемы, ждут в воскресенье 10 ноября.

Источник фото: ВККС

Тестирования на когнитивные способности в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов 4 ноября уже не будет.

Об этом «Судебно-юридической газете» рассказали участники конкурса, которые 4 ноября приехали на тестирование, однако из-за технических проблем не смогли приступить к выполнению тестовых заданий.

Так же, как рассказали участники конкурса, кандидатам, которые не смогли пройти тестирование 4 ноября, в ВККС сообщили, что их ждут для тестирования в воскресенье 10 ноября.

Кроме того, как сообщили в ВККС, возникшие технические проблемы с программой для тестирования могут решить уже сегодня.

Следовательно, график сдачи тестирования на 5 ноября остается в силе.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», у группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации 4 ноября возникли проблемы со сдачей тестирования из-за некорректной работы тестовой программы, в результате чего процедура сдачи тестов была прекращена.

Автор: Вячеслав Хрипун

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