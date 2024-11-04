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Кандидатів на посади суддів апеляційних судів чекають на когнітивне тестування 5 листопада

14:36, 4 листопада 2024
Тестувань на когнітивні здібності в апеляційні суди 4 листопада вже не буде – групу кандидатів, у яких виникли проблеми, чекають у неділю 10 листопада.
Кандидатів на посади суддів апеляційних судів чекають на когнітивне тестування 5 листопада
Джерело фото: ВККС
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Тестувань на когнітивні здібності у рамках конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів 4 листопада вже не буде.

Про це «Судово-юридичній газеті» розповіли учасники конкурсу, які 4 листопада приїхали на тестування, однак через технічні проблеми не змогли приступити до виконання тестових завдань.

Також, як розповіли виданню учасники конкурсу, кандидатам, які не змогли пройти тестування 4 листопада, у ВККС повідомили, що їх чекають для тестування у неділю 10 листопада.

Крім того, як розповіли у ВККС, технічні проблеми, що виникли з програмою для тестування, можуть вирішити вже сьогодні.

Відтак, графік складання тестування на 5 листопада залишається чинним.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації 4 листопада виникли проблеми зі складенням тестування через некоректну роботу тестової програми, внаслідок чого процедура складання тестів була припинена.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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