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Дитину визнано потерпілою в кримінальному провадженні — хто може бути законним представником та особливості допиту

17:21, 4 листопада 2024
Держава забезпечує дитині, яка є потерпілою в кримінальному провадженні, безкоштовну юридичну допомогу адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.
Дитину визнано потерпілою в кримінальному провадженні — хто може бути законним представником та особливості допиту
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Координаційний центр з надання правничої допомоги повідомляє, що коли дитина стає потерпілою у кримінальному провадженні, важливо, щоб під час слідства її інтереси були захищені. Інтереси дитини має представляти її законний представник, який залучається до всіх процесуальних дій, в яких дитина братиме участь.

Дитині, яка є потерпілою в кримінальному провадженні, держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.

Хто може бути законним представником:

  • батьки (усиновлювачі), а в разі їхньої відсутності — опікуни, піклувальники або інші близькі родичі;
  • представники органів опіки та піклування або установ, під чиєю опікою перебуває неповнолітній.

Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб

Допит обов’язково має проводитись в присутності законного представника та педагога або психолога, а за необхідності — лікаря.

Допит не може тривати більш ніж годину без перерви, а загалом тривалість не має перевищувати 2 годин на день.

Дитині до 16 років повідомляють про обов’язок давати правдиві показання, але не кажуть про кримінальну відповідальність за відмову чи свідомо неправдиві свідчення

Права потерпілої дитини та її законного представника

Особа, яка прийняла заяву про кримінальне правопорушення, зобов’язана надати потерпілому пам’ятку з переліком прав та обов’язків.

Основними правами є:

  • подавати докази;
  • заявляти клопотання та відводи;
  • давати або відмовитися давати показання;
  • мати представника або відмовитися від його послуг;
  • оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчих органів;
  • отримувати відшкодування завданої шкоди
  • давати показання мовою, якою він вільно володіє.

Повний перелік прав визначено у статті 56 Кримінального процесуального кодексу України.

Право дитини, потерпілої в кримінальному провадженні на безоплатного адвоката

Дітям-потерпілим у кримінальному провадженні держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.

Щоб отримати послуги адвоката безоплатно, потрібно звернутися до системи БПД — найближчого бюро правничої допомоги. У бюро вам допоможуть написати звернення про надання дитині безоплатної вторинної правничої допомоги, тобто для призначення адвоката. Послуги адвоката оплачуються з Державного бюджету України.

Які документи для цього необхідні:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначено, що дитина є потерпілою в кримінальному провадженні;
  • якщо ви не батьки (усиновлювачі) дитини — то документ, що підтверджує ваші повноваження, як законного представника.

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