Дитину визнано потерпілою в кримінальному провадженні — хто може бути законним представником та особливості допиту

Координаційний центр з надання правничої допомоги повідомляє, що коли дитина стає потерпілою у кримінальному провадженні, важливо, щоб під час слідства її інтереси були захищені. Інтереси дитини має представляти її законний представник, який залучається до всіх процесуальних дій, в яких дитина братиме участь.
Дитині, яка є потерпілою в кримінальному провадженні, держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.
Хто може бути законним представником:
Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб
Допит обов’язково має проводитись в присутності законного представника та педагога або психолога, а за необхідності — лікаря.
Допит не може тривати більш ніж годину без перерви, а загалом тривалість не має перевищувати 2 годин на день.
Дитині до 16 років повідомляють про обов’язок давати правдиві показання, але не кажуть про кримінальну відповідальність за відмову чи свідомо неправдиві свідчення
Права потерпілої дитини та її законного представника
Особа, яка прийняла заяву про кримінальне правопорушення, зобов’язана надати потерпілому пам’ятку з переліком прав та обов’язків.
Основними правами є:
Повний перелік прав визначено у статті 56 Кримінального процесуального кодексу України.
Право дитини, потерпілої в кримінальному провадженні на безоплатного адвоката
Дітям-потерпілим у кримінальному провадженні держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.
Щоб отримати послуги адвоката безоплатно, потрібно звернутися до системи БПД — найближчого бюро правничої допомоги. У бюро вам допоможуть написати звернення про надання дитині безоплатної вторинної правничої допомоги, тобто для призначення адвоката. Послуги адвоката оплачуються з Державного бюджету України.
Які документи для цього необхідні:
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