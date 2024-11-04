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Ребенок признан потерпевшим в уголовном производстве — кто может быть законным представителем и особенности допроса

17:21, 4 ноября 2024
Государство обеспечивает ребенку, который стал потерпевшим в уголовном производстве, бесплатную юридическую помощь адвоката для представительства и защиты интересов во время досудебного следствия и в суде.
Ребенок признан потерпевшим в уголовном производстве — кто может быть законным представителем и особенности допроса
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Координационный центр по предоставлению юридической помощи сообщает, что когда ребенок становится потерпевшим в уголовном производстве, важно, чтобы во время следствия его интересы были защищены. Интересы ребенка должен представлять его законный представитель, который вовлекается во все процессуальные действия, в которых ребенок будет участвовать.

Дитині, яка є потерпілою в кримінальному провадженні, держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.

Хто може бути законним представником:

  • батьки (усиновлювачі), а в разі їхньої відсутності — опікуни, піклувальники або інші близькі родичі;
  • представники органів опіки та піклування або установ, під чиєю опікою перебуває неповнолітній.

Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб

Допит обов’язково має проводитись в присутності законного представника та педагога або психолога, а за необхідності — лікаря.

Допит не може тривати більш ніж годину без перерви, а загалом тривалість не має перевищувати 2 годин на день.

Дитині до 16 років повідомляють про обов’язок давати правдиві показання, але не кажуть про кримінальну відповідальність за відмову чи свідомо неправдиві свідчення

Права потерпілої дитини та її законного представника

Особа, яка прийняла заяву про кримінальне правопорушення, зобов’язана надати потерпілому пам’ятку з переліком прав та обов’язків.

Основними правами є:

  • подавати докази;
  • заявляти клопотання та відводи;
  • давати або відмовитися давати показання;
  • мати представника або відмовитися від його послуг;
  • оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчих органів;
  • отримувати відшкодування завданої шкоди
  • давати показання мовою, якою він вільно володіє.

Повний перелік прав визначено у статті 56 Кримінального процесуального кодексу України.

Право дитини, потерпілої в кримінальному провадженні на безоплатного адвоката

Дітям-потерпілим у кримінальному провадженні держава гарантує безоплатні послуги адвоката для представництва та захисту інтересів під час досудового слідства і в суді.

Щоб отримати послуги адвоката безоплатно, потрібно звернутися до системи БПД — найближчого бюро правничої допомоги. У бюро вам допоможуть написати звернення про надання дитині безоплатної вторинної правничої допомоги, тобто для призначення адвоката. Послуги адвоката оплачуються з Державного бюджету України.

Які документи для цього необхідні:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначено, що дитина є потерпілою в кримінальному провадженні;
  • якщо ви не батьки (усиновлювачі) дитини — то документ, що підтверджує ваші повноваження, як законного представника.

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