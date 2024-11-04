Встановлення обставин справи під час підготовчого судового засідання не відповідає меті цієї стадії судового процесу – Верховний Суд

Місцевий суд, з яким погодився апеляційний суд, встановлюючи обставини справи в підготовчому судовому засіданні без оголошення обвинувального акта та без безпосереднього дослідження та оцінки доказів, фактично констатував винуватість обвинуваченої.

Суд встановлює обставини, які викладені в обвинувальному акті, та винуватість особи тільки після дослідження та оцінки доказів у ході судового розгляду.

Встановлення обставин справи під час підготовчого судового засідання не відповідає меті вказаної стадії судового процесу. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 11 вересня 2024 року по справі 428/430/22.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій звільнили обвинувачену від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК закрили.

У касаційній скарзі обвинувачена зазначає, що мотивувальна частина ухвали місцевого суду містить відомості про встановлені судом обставини, хоча оскаржуване судове рішення було ухвалено в ході підготовчого судового засідання і обставини справи судом не встановлювалися.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив мотивувальні частини рішення судів попередніх інстанцій.

Так, ККС вказав, що системний аналіз статей 314, 315, 342–368 КПК свідчить про те, що суд встановлює обставини, які викладені в обвинувальному акті, та винуватість особи у вказаних діях тільки після дослідження та оцінки доказів в ході судового розгляду. Водночас встановлення обставин справи під час підготовчого судового засідання не відповідає меті вказаній стадії судового процесу. Місцевий суд, з яким погодився апеляційний суд, встановлюючи обставини справи в підготовчому судовому засіданні без оголошення обвинувального акта та без безпосереднього дослідження та оцінки доказів, фактично констатував винуватість обвинуваченої в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на те, що формулювання місцевим судом обвинувачення у своєму рішенні є важливим для сторони захисту та будь-які сумніви не можуть тлумачитись проти обвинуваченого, а також беручи до уваги сталу судову практику, з метою виключення будь-якого подвійного тлумачення, ККС дійшов висновку, що у цьому конкретному кримінальному провадженні необхідно змінити мотивувальну частину ухвали місцевого суду і відповідно ухвали апеляційного суду, вказавши в мотивувальних частинах цих рішень «Відповідно до обвинувального акта особа обвинувачується …» замість «Встановлено, що особа …».

Автор: Наталя Мамченко

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