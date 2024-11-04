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Установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не отвечает цели этой стадии судебного процесса – Верховный Суд

14:17, 4 ноября 2024
Местный суд, с которым согласился апелляционный суд, устанавливая обстоятельства дела в подготовительном судебном заседании без оглашения обвинительного акта и без непосредственного исследования и оценки доказательств, фактически констатировал виновность обвиняемой.
Установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не отвечает цели этой стадии судебного процесса – Верховный Суд
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Суд устанавливает обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и виновность лица только после исследования и оценки доказательств в ходе судебного разбирательства.

Установление обстоятельств дела в ходе подготовительного судебного заседания не отвечает цели указанной стадии судебного процесса. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу 428/430/22.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций освободили обвиняемую от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, а уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК закрыли.

В кассационной жалобе обвиняемая отмечает, что мотивировочная часть определения местного суда содержит сведения об установленных судом обстоятельствах, хотя обжалуемое судебное решение было принято в ходе подготовительного судебного заседания и обстоятельства дела судом не устанавливались.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд сменил мотивировочные части решения судов предыдущих инстанций.

Так, КУС указал, что системный анализ статей 314, 315, 342–368 УПК свидетельствует о том, что суд устанавливает обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и виновность лица в указанных действиях только после исследования и оценки доказательств в ходе судебного разбирательства. В то же время, установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не соответствует цели указанной стадии судебного процесса. Местный суд, с которым согласился апелляционный суд, устанавливая обстоятельства дела в подготовительном судебном заседании без объявления обвинительного акта и без непосредственного исследования и оценки доказательств, фактически констатировал виновность обвиняемой в инкриминируемом уголовном правонарушении.

Учитывая, что формулировка местным судом обвинения в своем решении важна для стороны защиты и любые сомнения не могут толковаться против обвиняемого, а также принимая во внимание постоянную судебную практику, с целью исключения любого двойного толкования, КУС пришел к выводу, что в этом конкретном уголовном производстве необходимо изменить мотивировочную часть определения местного суда и соответственно определения апелляционного суда, указав в мотивировочных частях этих решений «В соответствии с обвинительным актом лицо обвиняется…» вместо «Установлено, что лицо…».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд судебная практика

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