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Споры о защите чести, достоинства, деловой репутации и правах собственности — обзор практики КГС ВС

14:06, 4 ноября 2024
Обнародован обзор судебной практики КГС ВС за сентябрь 2024 года.
Споры о защите чести, достоинства, деловой репутации и правах собственности — обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда – за сентябрь 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

- у спорах, що виникають із питань захисту права власності, акцентовано, що за умови доведення співвласником наявності підстав, передбачених частинами 1 та 2 ст. 365 ЦК України, для припинення права на частку у спільному майні право іншого співвласника на таку частку підлягає припиненню. З метою уникнення ситуації правової невизначеності, недопущення спору при проведенні державної реєстрації права власності на частку у спільному майні, право власності на яку припинено, судам доцільно задовольняти одночасно з вимогою про припинення права власності на частку у спільному майні й заявлену вимогу про визнання права власності на цю частку за співвласником, який попередньо вніс на депозитний рахунок суду вартість спірної частки;

- у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, наголошено, що для звільнення від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом на підставі п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» мобілізовані позичальники повинні надати банку перелік документів, встановлений листом Міністерства оборони України від 21 серпня 2014 року № 322/2/7142. Положення Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не містять норм, які б звільняли позичальника від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом протягом особливого періоду у зв’язку з наявністю в нього статусу учасника бойових дій;

- у спорах, що виникають із трудових правовідносин, констатовано, що відсторонення працівника від роботи допускається в період проведення службового розслідування, а не після його закінчення;

- у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, зазначено, що під час вирішення спору між спадкоємцями щодо права на спадкування суд у межах заявлених позовних вимог може встановити в мотивувальній частині судового рішення факт відсутності права на спадкування на підставі ч. 1 ст. 1224 ЦК України, зокрема у випадку, коли особа, яка умисно позбавила життя спадкодавця, померла, оскільки така особа не має права на спадкування в силу закону;

- у справах окремого провадження зауважено, що звільнення від повноважень опікуна може відбутися в разі невиконання опікуном своїх обов’язків; порушення прав підопічного; поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або соціального захисту. При цьому законодавець у ЦК України не допускає тимчасового, на певний період (зокрема воєнного стану), звільнення особи від повноважень опікуна;

- щодо застосування норм процесуального права вказано, що звернення учасників справи до суду з процесуальними документами в  електронній формі з обов’язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи через Електронний кабінет є альтернативою звернення до суду з паперовими документами та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником. Усі документи, що надійшли до суду через підсистему «Електронний суд», вважаються такими, що подані з використанням власного електронного підпису.

Крім того, зазначено: якщо особа звернулася до суду за захистом порушеного права власності на частку в спільному майні подружжя й спірне нерухоме майно до моменту його відчуження не було об’єктом корпоративних прав, то спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, як такий, що виник із сімейних правовідносин.

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Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

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