Кабмин опубликовал изменения по поводу расформирования добровольческих формирований теробороны

Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач теробороны.

Правительство расширило основания для расформирования добровольческих формирований. Так, Кабмин опубликовал постановление от 1 ноября 2024 г. № 1246, которым внес изменения в Положение о добровольческом формировании территориальных общин.

В частности, командующий Силами территориальной обороны получил расширенные полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных общин (ДФТО). Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач теробороны. Основанием для такого решения является рапорт или сообщение должностного лица вооруженных сил или заявление командира формирования.

При расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются, а удостоверения передаются в орган местного самоуправления для дальнейшего уничтожения.

Так, в соответствии с обновленным пунктом 12 Положения основаниями для расформирования добровольческого формирования являются:

1) решение Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил о расформировании добровольческого формирования при условии невыполнения или ненадлежащего выполнения добровольческим формированием задач территориальной обороны, предусмотренных частью третьей статьи 3 Закона «Об основах национального сопротивления» и пунктом 2 настоящего Положения, принятое на основании:

рапорта командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, которому подчиняется добровольческое формирование;

заявления командира добровольческого формирования, согласованного командиром воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, которому подчиняется соответствующее добровольческое формирование, в случае невозможности выполнения требования, определенного подпунктом 2 настоящего пункта, и обеспечения правомочия общего собрания добровольческого формирования;

сообщение командующего (командира) группировки войск (сил) или группировки объединенных сил и/или командира воинской части, в подчинение которого передано добровольческое формирование;

2) принятие решения о расформировании добровольческого формирования на общем собрании членов добровольческого формирования. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 60% общего числа членов добровольческого формирования. Решение общего собрания членов добровольческого формирования принимается не менее 80% зарегистрированных на собрании лиц;

3) прекращение членства всеми членами добровольческого формирования. О принятом решении по расформированию добровольческого формирования Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил в однодневный срок уведомляет командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил.

О расформировании добровольческого формирования по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, командир добровольческого формирования немедленно уведомляет командира воинской части Сил территориальной обороны, а также Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, принимающего решение об увольнении командира добровольческого формирования.

Командир воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил в однодневный срок со дня получения решения Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил о расформировании добровольческого формирования уведомляет руководителя зоны (района) территориальной обороны о принятом решении. Средства материально-технического обеспечения, полученные добровольцами выполнения задач добровольческого формирования, должны быть возвращены органам местного самоуправления. Сдача стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним осуществляется в соответствии с уставами Вооруженных Сил и Законом «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».

В случае расформирования добровольческого формирования по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 12 настоящего Положения, контракты с добровольцами территориальной обороны считаются прекращенными с момента наступления таких оснований.

Прекращение контракта добровольца теробороны - прекращение членства в добровольческом формировании. В случае прекращения контракта добровольца территориальной обороны по основаниям, определенным абзацами вторым – девятым пункта 23 настоящего Положения, командир добровольческого формирования, а в случае его отсутствия – уполномоченное лицо в трехдневный срок с момента принятия решения о прекращении изымает удостоверение добровольца территориальной обороны и передает командиру воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил.

В случае расформирования добровольческого формирования по основаниям, определенным настоящим Положением, командир воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил или уполномоченное им лицо в трехдневный срок изымает удостоверение добровольца теробороны у членов и командира добровольческого формирования. Командир воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил в трехдневный срок с момента изъятия удостоверений добровольца у членов и командира добровольческого формирования передает их в орган местного самоуправления для дальнейшего уничтожения и уведомляет Командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил об изъятии всех удостоверений членов добровольческого формирования.

Автор: Наталя Мамченко

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