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Верховный Суд подтвердил правомерность применения штрафа за незарегистрированное оборудование для производства сигарет

17:40, 4 ноября 2024
Верховный Суд считает, что суды обоснованно отклонили аргумент плательщика о неспособности оборудования самостоятельно производить сигареты, поскольку оно является оборудованием для обработки табака, имеет модель и серийный номер, обязывающий к регистрации.
Верховный Суд подтвердил правомерность применения штрафа за незарегистрированное оборудование для производства сигарет
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Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения о применении финансовых санкций к истцу в виде штрафа за хранение и использование на таможенной территории Украины оборудования для промышленного производства сигарет и сигарет, не внесенного в Единый реестр оборудование для промышленного производства сигарет и сигарет.

Суди обґрунтовано відхилили посилання платника на те, що вказане обладнання не спроможне самостійно виготовляти сигарети та цигарки, оскільки таке твердження не спростовує того, що воно є саме обладнанням для обробки тютюну і тютюнового пилу, має код згідно з УКТ ЗЕД та має модель та серійний номер обладнання, а отже повинно бути зареєстроване у відповідному реєстрі обладнання.

Верховний Суд критично оцінює посилання позивача на те, що імпортоване ним обладнання є лише допоміжними частинами та воно не може самостійно використовуватися для виготовлення сигарет та/або цигарок, у зв`язку з чим платником були подані тільки заяви про внесення змін до відомостей про основне обладнання, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, оскільки такі не спростовують допущеного позивачем порушення, а також той факт, що придбане обладнання має код УКТ ЗЕД.

Суди підставно не прийняли довід позивача про те, що він не є суб`єктом господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання, оскільки при кваліфікації інкримінованого йому порушення відповідач застосував абзац 2 частини третьої статті 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (яким покладено обов`язок реєстрації обладнання на власника або імпортера такого обладнання), а не абзац 3 частини третьої статті 2-1 вказаного Закону.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 17.10.2024 у справі № 520/20269/21 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.01.2022 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 06.02.2023 залишено без змін.

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