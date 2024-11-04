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Верховний Суд підтвердив правомірність застосування штрафу за незареєстроване обладнання для виробництва цигарок

17:40, 4 листопада 2024
Верховний Суд вважає, що суди обґрунтовано відхилили аргумент платника про нездатність обладнання самостійно виготовляти цигарки, оскільки воно є обладнанням для обробки тютюну, має модель і серійний номер, що зобов’язує до реєстрації.
Верховний Суд підтвердив правомірність застосування штрафу за незареєстроване обладнання для виробництва цигарок
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Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення про застосування фінансових санкцій до позивача у вигляді штрафу за зберігання та використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок.

Суди обґрунтовано відхилили посилання платника на те, що вказане обладнання не спроможне самостійно виготовляти сигарети та цигарки, оскільки таке твердження не спростовує того, що воно є саме обладнанням для обробки тютюну і тютюнового пилу, має код згідно з УКТ ЗЕД та має модель та серійний номер обладнання, а отже повинно бути зареєстроване у відповідному реєстрі обладнання.

Верховний Суд критично оцінює посилання позивача на те, що імпортоване ним обладнання є лише допоміжними частинами та воно не може самостійно використовуватися для виготовлення сигарет та/або цигарок, у зв`язку з чим платником були подані тільки заяви про внесення змін до відомостей про основне обладнання, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, оскільки такі не спростовують допущеного позивачем порушення, а також той факт, що придбане обладнання має код УКТ ЗЕД.

Суди підставно не прийняли довід позивача про те, що він не є суб`єктом господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання, оскільки при кваліфікації інкримінованого йому порушення відповідач застосував абзац 2 частини третьої статті 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (яким покладено обов`язок реєстрації обладнання на власника або імпортера такого обладнання), а не абзац 3 частини третьої статті 2-1 вказаного Закону.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 17.10.2024 у справі № 520/20269/21 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.01.2022 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 06.02.2023 залишено без змін.

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