Кабмін опублікував зміни щодо підстав розформування добровольчих формувань тероборони

Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань тероборони.

Уряд розширив підстави для розформування добровольчих формувань. Так, Кабмін опублікував постанову від 1 листопада 2024 р. № 1246, якою вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад.

Зокрема, командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань тероборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.

При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Так, відповідно до оновленого пункту 12 Положення підставами для розформування добровольчого формування є:

1) рішення Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил про розформування добровольчого формування за умови невиконання або неналежного виконання добровольчим формуванням завдань територіальної оборони, передбачених частиною третьою статті 3 Закону «Про основи національного спротиву» та пунктом 2 цього Положення, прийняте на підставі:

рапорту командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил, якому підпорядковується добровольче формування;

заяви командира добровольчого формування, погодженої командиром військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил, якому підпорядковується відповідне добровольче формування, у разі неможливості виконання вимоги, визначеної підпунктом 2 цього пункту, і забезпечення правоможності загальних зборів добровольчого формування;

повідомлення командувача (командира) угруповання військ (сил) або угруповання об’єднаних сил та/або командира військової частини, у підпорядкування якого передане добровольче формування;

2) ухвалення рішення про розформування добровольчого формування на загальних зборах членів добровольчого формування. Збори вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як 60% загальної кількості членів добровольчого формування. Рішення загальних зборів членів добровольчого формування ухвалюється не менш як 80% зареєстрованих на зборах осіб;

3) припинення членства всіма членами добровольчого формування. Про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил в одноденний строк повідомляє командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Про розформування добровольчого формування з підстав, передбачених підпунктами 2 і 3 цього пункту, командир добровольчого формування негайно повідомляє командиру військової частини Сил територіальної оборони, а також Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил, який приймає рішення про звільнення командира добровольчого формування.

Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил в одноденний строк з дня отримання рішення Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил про розформування добровольчого формування повідомляє керівнику зони (району) територіальної оборони про прийняте рішення. Засоби матеріально-технічного забезпечення, отримані добровольцями для виконання завдань добровольчого формування, повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування. Здавання стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється згідно із статутами Збройних Сил та Законом «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

У разі розформування добровольчого формування з підстав, передбачених підпунктами 1—3 пункту 12 цього Положення, контракти з добровольцями територіальної оборони вважаються припиненими з моменту настання таких підстав.

Припинення контракту добровольця тероборони є припиненням членства в добровольчому формуванні. У разі припинення контракту добровольця територіальної оборони з підстав, визначених абзацами другим — дев’ятим пункту 23 цього Положення, командир добровольчого формування, а в разі його відсутності — уповноважена особа у триденний строк з моменту прийняття рішення про припинення вилучає посвідчення добровольця територіальної оборони і передає командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил.

У разі розформування добровольчого формування з підстав, визначених цим Положенням, командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил або уповноважена ним особа у триденний строк вилучає посвідчення добровольця тероборони у членів і командира добровольчого формування. Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил у триденний строк з моменту вилучення посвідчень добровольця у членів і командира добровольчого формування передає їх до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення та повідомляє Командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил про вилучення всіх посвідчень членів добровольчого формування.

Автор: Наталя Мамченко

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