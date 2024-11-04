Наркотики под видом наполнителя для кошачьего лотка — в Одесской области разоблачили нарколабораторию

Заказы наркодельцы сбывали по всей территории Украины, используя логистическую компанию, а наркотики хоронили в пакетах под видом зоотоваров.

Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчин, которые производили и распространяли особо опасные психотропы по всей территории Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Организатором наркобизнеса оказался местный житель Одесщины, обустроивший нарколабораторию в складском помещении на одном из дачных кооперативов области.

В свой нелегальный бизнес мужчина привлек 27-летнего знакомого.

«Наркопредприниматели систематически оптовыми партиями покупали жидкости, оборудование и другие ингредиенты, необходимые для изготовления синтетических наркотиков», - добавили пограничники.

Установлено, что дельцы ежемесячно «наваривали» около 25 кг солей, получая выручку за это более 8 миллионов гривен.

«Для наркоторговли одесситы создали собственную сеть телеграмм-каналов, по которым распространяли свой товар. Заказы наркодельцы сбывали по всей территории Украины, используя логистическую компанию, а наркотики хоронили в фирменных зип-пакетах под видом зоотоваров», — отметили в ГПСУ.

Во время санкционированных обысков по местам жительства преступников, в лаборатории и автомобилях, которыми пользовались наркодельцы, обнаружили и изъяли значительное количество разнообразных наркотических и психотропных веществ, среди которых: alfa-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лабораторное оборудование, черновые записи и наличные денежные средства. В общей сложности правоохранители у злоумышленников обнаружили шесть килограммов наркотических веществ. Ориентировочная стоимость изъятого может составить более четырех миллионов гривен.

В настоящее время дельцы задержаны в порядке статьи 208 и статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Организатору нарколаборатории доложено о подозрении по ряду статей: ч. 2 ст. 307 УКУ, ч. 1 ст. 313 УКУ и ч. 2 ст. 317 УКУ. А его помощнику – по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению и распространению наркотических средств.

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