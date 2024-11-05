Полицейский из Кривого Рога присваивал деньги с карт умерших людей и оформлял на них кредиты

Следователя полиции подозревают в присвоении 740 тыс. гривен с банковских карт умерших.

В Кривом Роге следователя полиции подозревают в присвоении 740 тыс. гривен с банковских карт умерших. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, полицейский на протяжении 2024 года, используя свои служебные полномочия при выезде на место происшествия, забирал телефоны, паспорта и банковские карточки людей, умерших естественной смертью.

Подозреваемый снимал деньги с банкоматов, расплачивался в магазинах, а также противоправно входил в банковские приложения на украденных телефонах, получая доступ к депозитам пенсионеров. В некоторых случаях он даже оформлял кредиты на имена умерших. Таким образом, в целом полицейский завладел более 740 тысяч гривен.

Во время обысков по месту его жительства изъяты банковские карты, мобильные телефоны, паспорта умерших, а также боеприпасы и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 3 млн грн.

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