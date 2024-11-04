В октябре украинцам насчитали втрое больше кэшбека, чем в сентябре

В октябре граждане получили более 120 млн грн кэшбека.

Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что за октябрь 2024 года украинцы накопили втрое больше Национального кэшбека, чем месяцем ранее, передает официальный сайт Минэкономики.

Общая сумма кэшбека, начисленного гражданам за второй месяц действия программы, составляет 125 млн. грн.

Кроме того, почти вдвое возросло и количество участников программы. По состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт Национальный кэшбек.

Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, произойдет в конце ноября на карту для выплат «Национальный кэшбек». Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в Дії.

Как писала «Судебно-юридическая газета», со 2 сентября в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

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