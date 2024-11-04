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У жовтні українцям нарахували втричі більше кешбеку, ніж у вересні

15:18, 4 листопада 2024
У жовтні громадяни отримали понад 120 млн грн кешбеку.
У жовтні українцям нарахували втричі більше кешбеку, ніж у вересні
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Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що за жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше Національного кешбеку, ніж місяцем раніше, передає офіційний сайт Мінекономіки.

Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам за другий місяць дії програми, становить 125 млн грн.

Крім того, майже вдвічі зросла і кількість споживачів — учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток Національний кешбек.

Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат «Національний кешбек». Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії.

Як писала «Судово-юридична газета», з 2 вересня в Україні запустили Національний кешбек – громадяни отримують 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

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кешбек

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