На Тернопільщині пенсіонерка катувала онука, бо він не вивчив молитву — що вирішив суд

Суд засудив жінку до 1 року іспитового терміну.

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На Тернопільщині суд покарав жінку, яка катувала свого онука за те, що він не вивчив молитву. Вирок у справі №601/2297/24 виніс Кременецький районний суд Тернопільської області.

У матеріалах справи йдеться, що бабуся наказала онуку вивчити молитву, однак дитина в силу свого вікового та інтелектуально-розумового розвитку не змогла це виконати.

На думку бабусі, онук проявив неслухняність, за що вона і почала його катувати.

Жінка била онука кропивою, а потім взяла дерев’яну палицю, силоміць розтиснула щелепу дитини, вставила її у рот та душила його на протязі кількох хвилин.

На суді жінка провину визнала. Вона зазначила, що в той день онук її не слухав, а тому вчинила кримінальне правопорушення. Такий факт мав місце лише один раз. Про вчинене дуже жалкує та їй соромно, щиро розкаюється. Зараз живе сама, а діти разом з мамою живуть у своєму будинку на іншій вулиці, однак онуки часто приходять до неї додому, розповідають про навчання.

Суд засудив жінку до 1 року іспитового терміну.

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