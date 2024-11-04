Центри рекрутингу залучили до підбору позицій та оформлення в ЗСУ майже 6 тисяч осіб

У Міністерство оборони повідомили, що понад 23,5 тисяч відвідувачів вже отримали консультації у центрах рекрутингу. З цієї кількості майже 5,8 тисяч кандидатів розпочали процес підбору позицій та оформлення на службу в Сили оборони.
«Лише минулого тижня до центрів звернулися 833 українці, з яких 185 вже перебувають на етапі оформлення документів», - зазначають у відомстві.
Як зауважують у Міноборони, найбільшу активність кандидати проявляють у:
Наразі у 44 центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій. Серед найпопулярніших позицій: водії, оператори БпЛА, штабні працівники та медичний персонал.
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