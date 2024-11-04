Центри рекрутингу залучили до підбору позицій та оформлення в ЗСУ майже 6 тисяч осіб

Київ у лідерах серед регіонів, де кандидати проявляють найбільшу активність у центрах рекрутингу.

У Міністерство оборони повідомили, що понад 23,5 тисяч відвідувачів вже отримали консультації у центрах рекрутингу. З цієї кількості майже 5,8 тисяч кандидатів розпочали процес підбору позицій та оформлення на службу в Сили оборони.

«Лише минулого тижня до центрів звернулися 833 українці, з яких 185 вже перебувають на етапі оформлення документів», - зазначають у відомстві.

Як зауважують у Міноборони, найбільшу активність кандидати проявляють у:

Харківській області — 16,7%

Дніпропетровській області — 15,5%

Києві — 14,9%

Запорізькій області — 12,2%

Львівській області — 12,2%

Наразі у 44 центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій. Серед найпопулярніших позицій: водії, оператори БпЛА, штабні працівники та медичний персонал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.