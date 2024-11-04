Центры рекрутинга привлекли к подбору позиций и оформлению в ВСУ почти 6 тысяч человек

Киев в лидерах среди регионов, где кандидаты проявляют наибольшую активность в центрах рекрутинга.

В Министерство обороны сообщили, что более 23,5 тысячи посетителей уже получили консультации в центрах рекрутинга. Из этого количества почти 5,8 тысячи кандидатов начали процесс подбора позиций и оформления на службу в Силы обороны.

«Только на прошлой неделе в центры обратились 833 украинца, из которых 185 уже находятся на этапе оформления документов», - отмечают в ведомстве.

Как отмечают в Минобороны, наибольшую активность кандидаты проявляют в:

Харьковской области – 16,7%

Днепропетровской области — 15,5%

Киеве – 14,9%

Запорожской области – 12,2%

Львовской области – 12,2%

В настоящее время в 44 центрах рекрутинга по всей стране открыто более 10 000 вакансий. Среди самых популярных позиций: водители, операторы БпЛА, штабные работники и медицинский персонал.

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